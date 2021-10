Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition kreeg gisteren een releasedatum en de eerste gameplaytrailer werd getoond. Rockstar heeft ook de eerste screenshots vrijgegeven en die willen we jullie niet onthouden.

Het is duidelijk dat de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition niet een simpele port is geworden. Waar je vaak ziet dat remasters alleen een hogere resolutie textures bevatten en verder weinig meer met zich meebrengen, is de GTA trilogie op zo goed als elk punt verbeterd.

Niet alleen is de resolutie verhoogd, maar ook reflecties en schaduwen zijn verbeterd. Zelfs de modellen voor personages en voertuigen zijn flink aangepakt en pop-up zal nagenoeg niet meer zichtbaar zijn. De besturing is ook aangepast, zodat deze moderner aanvoelt. Er zijn nog meer verbeteringen doorgevoerd en dat zorgt er voor dat Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition eigenlijk meer is dan een remaster. Het zit een beetje tussen een remaster en remake in.

Hieronder kan je de eerste screenshots bekijken. Zo kan je nogmaals zien waartoe de vele verbeteringen hebben geleid.