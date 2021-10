We weten al dat God of War op pc zal verschijnen en dat deze versie op 14 januari 2021 uitkomt. Nu is ook bekend welke ontwikkelaar verantwoordelijk is voor het overzetten van de van oorsprong PlayStation 4 game naar pc.

Net zoals de pc-versie van Horizon: Zero Dawn, heeft een extern team de verantwoording genomen voor God of War. Ditmaal is het de Canadese ontwikkelaar Jetpack Interactive. Dit is geen bekende naam, maar toch hebben zij aan grote games meegewerkt, waaronder Dark Souls en Plants vs. Zombies.

Nu kan je wellicht denken: ‘maar Sony heeft toch Nixxes overgenomen voor pc-ports van hun games?’ Dit is waar, alleen werd deze Nederlandse studio in juli van dit jaar overgenomen. Aangezien de pc-versie van God of War over drie maanden al uitkomt, was de ontwikkeling van deze port hoogstwaarschijnlijk al gaande voordat Nixxes werd opgekocht door Sony.