We zijn zeer te spreken over het onlangs afgeleverde Guardians of the Galaxy en ondertussen heeft Eidos Montréal stiekem aan een patch gewerkt om de laatste grove randjes weg te werken.

Patch 1.03 is uitgerold, die een aantal fixes die de stabiliteit moeten verbeteren brengt. Voor de liefhebbers van fotografie is er tevens een leuke functionaliteit beschikbaar gesteld en dat is een foto modus. Veel meer details heeft Eidos niet gedeeld, dus installeren die hap en lekker kiekjes schieten!