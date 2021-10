Het roster van The King of Fighters XV blijft zich uitbreiden. Ditmaal is Dolores degene die het al grote roster nog interessanter weet te maken. Maar dat is niet alles… er komt een open beta voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Hierin kun je op 19 en 20 november in een paar modi losgaan en zelf ervaren of The King of Fighters XV ook echt aan alle verwachtingen weet te voldoen!

Bekijk hieronder de trailer en daaronder aanvullende details omtrent de beta.