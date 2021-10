Ember Lab blijft sleutelen aan Kena: Bridge of Spirits ondanks dat de ontwikkelaar tevreden mag zijn over het resultaat tot dusver. De game heeft immers goed verkocht en de ontwikkelkosten zijn al terugverdiend volgens Sony. De ontwikkelaar houdt zich voorlopig nog bezig met het verbeteren van de game en dat resulteert opnieuw in een nieuwe update.

Update 1.11 is nu beschikbaar en dit is een vrij kleine update. De voornaamste toevoeging is dat je vanaf nu meer autosave slots beschikbaar hebt en je dus vaker kunt opslaan indien je dat nodig acht. Verder wordt er ook aan de foto modus gesleuteld, zo is onder meer de resolutie verbeterd. Hieronder kan je de patch notes van deze update bekijken.