In een gesprek met Jason Schreier van Bloomberg laten Ember Lab oprichters Mike en Josh Grier weten, dat de ontwikkelingskosten voor Kena: Bridge of Spirits zijn terugverdiend. Daarnaast blijkt ook Sony tevreden te zijn met hoe de game tot dusver heeft gepresteerd.

Exacte cijfers zijn niet gedeeld, maar volgens de oprichters kan de voormalige animatiestudio games blijven maken en hoeven ze niet terug te keren naar reclames. Dit betekent in principe dat we in de toekomst meer van hun gaan horen wat betreft nieuwe games. Of dat een nieuw deel voor Kena zal zijn is natuurlijk afwachten.

Nico zijn Kena: Bridge of Spirits review lees je op de site.