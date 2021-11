Onlangs konden we het heuglijke nieuws delen dat Returnal middels update 2.0 wat makkelijker te behappen is geworden via de ‘Suspend Cycle’ feature. Deze optie maakt het mogelijk om je ‘run’ op te slaan en een andere game te spelen. Eerder moest je de game aan laten staan, mocht je op een later punt verder willen gaan met je huidige poging.

Een aantal spelers zijn er echter achter gekomen dat deze nieuwe feature makkelijk uit te buiten is. Bij het gebruiken van deze optie wordt er namelijk één savegame aangemaakt, die nadien verwijderd wordt. Joseph Yaden meldt op Twitter dat je de cloud saves van PlayStation Plus kunt gebruiken om een goede run ‘permanent’ beschikbaar te maken.

Yaden zegt dat je – na het aanmaken van een save file – dit bestand kunt opslaan in de cloud. Mocht je onverhoopt het loodje leggen en verder willen waar je gebleven was, dan kun je simpelweg de save weer uit de cloud halen en het spel hervatten.

Dit is natuurlijk niet de ‘echte’ manier om Returnal te spelen, maar het kan voor de spelers die het heel lastig hebben een manier zijn om toch van het verhaal te genieten.