Eind oktober kregen we het eerste nieuws over de omvang van de GTA Trilogy en dat voor de Nintendo Switch. Hieruit bleek al dat deze collectie vrij veel ruimte in beslag zal nemen. Nu is ook bekend hoeveel ruimte je van de harde schijf in je PS5 nodig zal hebben om deze remasters te kunnen downloaden en spelen.

Via Twitter zijn de exacte bestandsgroottes duidelijk geworden en deze worden ook vergeleken met de originele bestanden, zoals je hieronder kunt zien. Gezien de verbeterde textures en resolutie, is het logisch dat de ‘nieuwe’ bestanden groter zijn. Zo is allereerst GTA III nu zo’n 5.2GB groot daar waar het origineel slechts 1.5GB groot was.

Het grote verschil is te zien in GTA: San Andreas, want deze nieuwe versie zal 22GB in beslag nemen. Alle drie de games bij elkaar nemen ongeveer 38GB in beslag. Let bij de onderstaande getallen er wel op dat dit de bestandsgroottes zijn zonder enige patch. Mocht er nog een day-one patch zijn, dan kan het uiteraard wat hoger uitvallen.