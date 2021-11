Aan het begin van dit jaar kondigde Square Enix een nieuwe uitbreiding aan voor Final Fantasy XIV, genaamd Endwalker. Enkele maanden later werd Endwalker van een releasedatum voorzien. Het was de bedoeling dat de uitbreiding op 23 november zou verschijnen, maar nu is duidelijk geworden dat spelers wat langer moeten wachten.

Square Enix heeft de release van Final Fantasy XIV: Endwalker namelijk uitgesteld. Het uitstel betreft gelukkig slechts twee weken, waardoor ons geduld niet heel veel langer op de proef wordt gesteld. Dit betekent dus dat 7 december de nieuwe releasedatum van Endwalker is. Degenen die early access-toegang hebben, kunnen vanaf 3 december al met de uitbreiding aan de slag. In een verklaring geeft Naoki Yoshida (producer en director van Final Fantasy XIV) aan dat de twee weken extra tijd ervoor zorgen dat de studio een nóg betere uitbreiding kan afleveren. Endwalker wordt de grootste uitbreiding die ooit voor de game is uitgebracht.

Tegelijk met de aankondiging van het uitstel, deelde Square Enix ook alvast de launch trailer van Final Fantasy XIV: Endwalker. Die kun je hieronder bekijken.