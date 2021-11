Call of Duty: Vanguard is ondertussen een week uit en zoals je hier al kon lezen, waren we niet laaiend enthousiast over de game. De campagne viel op technisch vlak wat tegen en ook de Zombies modus was geen voltreffer. Over de multiplayer waren we dan wel weer positiever. De meest recente update bevat ook een hoop fixes voor deze twee laatstgenoemde modi.

Alle spelers die niet in staat waren om XP boosts vrij te spelen door middel van inwisselcodes, zouden dit nu wel kunnen doen. Ook zijn er enkele verbeteringen terug te vinden in de multiplayer. Zo zal het Combat Shield naar behoren werken, alsook de problemen met de Operator-challenges zouden verholpen moeten zijn.

Wel belangrijk om op te merken is dat de spelers die hun campagne midden in een level hadden opgeslagen, hun vooruitgang in het level zullen verliezen. Ze zullen dus heel de missie opnieuw moeten doorlopen en dat is toch wel wat jammer voor hen. Hieronder vind je nog even de patch notes terug, zodat je zelf even kan kijken wat er allemaal veranderd is.