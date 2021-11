Als je in het PS1 en PS2 tijdperk leefde en games als GTA speelde, dan weet je ongetwijfeld dat er heel wat cheats waren om de game makkelijker en/of leuker te maken. Extra health, armor, een dikke auto of een bulk aan wapens en cash: er was heel wat mogelijk in de games.

En dat is nog steeds zo, want de meeste klassieke cheats zoals we die toen gebruikten, werken nu ook nog gewoon in de remasters van GTA. Je levert er echter wel wat voor in, want het behalen van Trophies en Achievements wordt uitgeschakeld zodra je je in het grijze gebied van de cheats begeeft. Maar dat is natuurlijk niet meer dan logisch!

Rockstar reageerde al op de beelden die vroegtijdig naar buiten kwamen over het cheat gebruik, waarbij ze aangeven dat sommige cheats uit de originele games inactief zijn gemaakt. De reden waarom hieronder:

“We actually had to remove a couple for technical reasons, certain things that didn’t play well in the Unreal base,”

“But that’s actually where I’ll leave it. There’s some fun with discovery. I’m not saying plus or minus, but I’d rather not just go right on the nose before the release of the game and go straight to the end credits.”