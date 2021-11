Afgelopen donderdag kwam Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition uit, maar de lancering verloopt alles behalve vlekkeloos. De bundel van opgepoetste versies van Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andres krijgt sowieso een behoorlijke lading kritiek, maar vooral de release van de pc-versie kent grote problemen.

De pc-versie van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition werd exclusief uitgebracht via de Rockstar Games Launcher. Binnen een dag na de release haalde Rockstar Games de trilogie echter alweer uit de verkoop. De Rockstar Games Launcher werd zelfs in zijn geheel offline gehaald, wat betekende dat games als Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption 2 ook niet speelbaar waren. Inmiddels werkt de Rockstar Games Launcher weer, maar Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is nog altijd niet te koop voor de pc. Mensen die de game al wel hadden gekocht, kunnen het nu ook niet spelen.

In een korte verklaring heeft Rockstar gemeld dat de pc-versie van de trilogie nu niet te koop is, omdat de games onbedoeld bestanden bevatten die er helemaal niet in zouden moeten zitten. Hoewel de studio dit niet verder specificeert, hebben dataminers onder meer muziekbestanden gevonden van nummers waarvan de licentie zou zijn verlopen, evenals bestanden die commentaar van de ontwikkelaars bevatten.

Op het moment van schrijven is het onduidelijk wanneer het weer mogelijk wordt om de pc-versie van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition te kopen en te spelen.