Nee, het is geen droom. In het spel Dreams is een groep bezig om een heuse sociale entertainment hub te bouwen – genaamd Dreams Central- voor wanneer de game een online multiplayer krijgt. De hub lijkt geïnspireerd door PlayStation Home en zo zal je er kunnen bowlen, poolen of gewoon lekker kunnen relaxen.

Hier, op Kickstarter, kan je heel wat informatie over het project terugvinden. Je kan er ook het project financieel een duwtje in de rug geven. Leuk om te vermelden is dat dit geen creatie is van de makers van het spel zelf, maar van een losstaande groep.

Mocht je nog nostalgische gedachten hebben aan PlayStation Home, bekijk dan zeker ook even de onderstaande trailer van Dreams Central.