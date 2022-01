De games van 2022 | Total War: Warhammer III – In 2016 bleek dat Total War en Warhammer niet alleen op papier een ideale combinatie zijn. De game biedt voor fans van beide series de ultieme verzoening. Want mocht tabletop gaming niet je ding zijn, dan kan je vrijwel hetzelfde digitaal ervaren, maar natuurlijk met veel meer spektakel. Ruim een jaar later was deel II alweer in ons midden. Naast een nieuwe campagne en nog meer rassen om uit te kiezen, maakte vooral Mortal Empires indruk. Op deze gigantische kaart beleef je de ultieme Warhammer sandbox ervaring en kun je makkelijk honderden uren spenderen eer je de overwinning weet te behalen. Total War: Warhammer III voegt dit jaar de laatste ontbrekende puzzelstukjes toe, om de digitale Warhammer wereld compleet te maken.

Total War: Warhammer III – Niet dat we in de voorgaande delen iets tekort zijn gekomen. Naast de hoofdgames is er ook een heleboel gratis en betaalde DLC beschikbaar. Die voegen onder meer nieuwe rassen en Legendary Lords aan de game toe. Ontwikkelaar Creative Assembly heeft echter voorafgaand aan deze trilogie beloofd om alle vijftien rassen van Warhammer toe te voegen. Nu zijn we al een heel eind, alleen ontbraken de Deamons of Chaos en de Ogre Kingdoms nog, maar daar wordt nu een mouw op aangepast. Alle vier de Deamons of Chaos (Khorne, Nurgle, Tzeentch en Slaanesh) zijn speelbaar als sub-ras en de Ogre Kingdoms zijn een pre-order bonus (die je later ook los als DLC kunt kopen).

Daar blijft het echter niet bij, want je kunt ook met Kislev aan de slag. Een gehard ras, die op de Russische geschiedenis is gebaseerd, en hun grenzen moeten delen met de Deamons of Chaos. De grootste verrassing is echter de introductie van Grand Cathay. We zeggen expres introductie, want het is voor het eerst dat dit ras tot leven wordt gebracht dankzij een unieke samenwerking tussen Creative Assembly en Games Workshop. Het is je vergeven als die naam je niets zegt, maar kort samengevat is Grand Cathay Warhammers versie van de Chinese geschiedenis. Verder zijn er nog geruchten dat de Chaos Dwarfs en Hobgoblins hun opwachting in toekomstige content gaan maken.

Voorlopige verwachting: Tegen de tijd dat de game uitkomt werkt ontwikkelaar Creative Assembly bijna tien jaar aan hun Warhammer trilogie, terwijl de Total War-serie alweer ruim twintig jaar meegaat. De formule staat als een huis en de nieuwe toevoegingen, vooral Grand Cathay, zien er erg indrukwekkend uit. Daarnaast zijn belegeringen flink onder handen genomen en kun je nu je eigen Helm’s Deep naspelen. Tot slot zijn er nog de nieuwe ‘Survival Battles’, waarin jij met je sterkste leger het tegen een Deamon of Chaos in zijn eigen domein opneemt. Combineer dat met de Mortal Empires kaart die nog verder wordt uitgebreid en je hebt een game die garant staat voor honderden uren speelplezier. Total War: Warhammer III komt op 17 februari op de pc uit en is ook direct op Xbox Game Pass beschikbaar.