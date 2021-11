Warner Bros. Games Montréal heeft als ontwikkelaar vooral naam gemaakt met Batman content. Batman: Arkham Origins was de eerste volwaardige titel, maar de studio nam ook enkele uitbreidingen van opvolger Batman: Arkham Knight voor zijn rekening. Met Gotham Knights gaan ze volgend jaar verder op dit elan – gek genoeg door een Batmangame uit te brengen zonder Batman.

Dit blijkt echter niet het enige project te zijn dat Warner Bros. Games Montréal in de stijgijzers heeft staan. Volgens het LinkedIn profiel van één van de ontwikkelaars werkt de ontwikkelaar namelijk nog aan een mysterieuze tweede game. Of het opnieuw een DC-gerelateerd product wordt of een gloednieuwe IP, daar hebben we vooralsnog het raden naar. We houden jullie uiteraard op de hoogte.