(Partnered content) Special | Wat maakt Rainbow Six Extraction zo uniek? – Het valt niet te ontkennen dat Rainbow Six Siege een waar succes is. Een flinke tijd zaten de fans in een zure bui, toen Rainbow Six Patriots in 2014 werd geannuleerd. Een singleplayer ervaring werd de kop ingedrukt en men moest dit maar snel accepteren. In plaats daarvan kregen we Rainbow Six Siege, die sinds 2015 niet te houden is. Zeer succesvol met meer dan 70 miljoen geregistreerde spelers. Dus ja, de grote vraag is hoe je zo’n succes moet zien op te volgen. Rainbow Six Extraction is hier het antwoord op, dat gebaseerd is op een evenement dat in Rainbow Six Siege zat. Rainbow Six Extraction kent omwille hierdoor een wat unieke presentatie binnen de gehele franchise. Daarom geven we nu een mooi overzicht op waarom Rainbow Six Extraction een vreemde eend in de bijt is.

De Rainbow Six franchise

Rainbow Six werd voor het eerst in 1998 gelanceerd op de Nintendo 64, originele PlayStation en Dreamcast. Ja, dat is een behoorlijke tijd geleden. Het geeft een idee hoe lang deze franchise al in ons midden is. Maar we gaan niet elk Rainbow deel nu bespreken, dus geen zorgen. Rainbow Six is een anti-terrorisme eenheid die bestaat uit verschillende leden van verschillende nationaliteiten. Door de gehele franchise heen maak je onderdeel uit van verschillende team composities en het is de bedoeling om terroristen tegen te houden. De franchise heeft een serieuze en realistische ondertoon. Een paar kogels zijn altijd wel voldoende om je vijand uit te schakelen, maar vice versa geldt dat ook. Een behoorlijk hardcore franchise mag je wel stellen.

Hier komen verschillende scenario’s aan te pas. Denk aan het gewoon opzoeken en afknallen van de terroristen, maar voornamelijk ook gijzelingen een halt toeroepen en de slachtoffers in veiligheid brengen. Je kunt dit altijd tactisch aanpakken: een camera onder de deur steken, de terroristen taggen, je teammaten klaarzetten bij verschillende entry points of gewoon guns blazing naar binnenstormen met een hoge kans op onnodige dode onschuldigen. Dit soort samenwerkingen vormen de kern van de gameplay in de franchise gecombineerd met de realistische setting. Dus ja, als we alvast met een schuin oog kijken naar Rainbow Six Extraction, is een snelle conclusie te trekken dat dit nu al afsteekt tegen de rest van de franchise.

Rainbow Siege is online only

Toen Rainbow Six Patriots de prullenbak in gesmeten werd, kregen wij met Rainbow Six Siege te maken. Hierin werden alle elementen waar de franchise om bekend stond verwerkt in een multiplayer concept. Je moet met een team, op een zeer tactische manier strategieën uitvoeren om zo te winnen van je tegenstanders. Goed communiceren, de maps goed kennen, call-outs gebruiken, camera’s gebruiken, de Operators kennen en nog veel meer zaken waar je op moet letten passeren de revue. Wat in een simpele vorm te vinden was in de singleplayer games, werd nu uitgediept in Rainbow Six Siege. Daar is natuurlijk bijgekomen dat er meer keuze dan ooit is uit verschillende Operators. De meeste landen zijn vertegenwoordigd en een ieder heeft zijn unieke vaardigheid. Met bepaalde teamcomposities kun je dus de krachten bundelen om met nieuwe strategieën de gameplay keer op keer uniek te maken.

Elk seizoen krijgt de game nieuwe Operators, maar hier en daar werden de fans ook getrakteerd op een uniek event. In het eerste seizoen van Year 3 was er het Outbreak event. Dit stond haaks op de realistische setting van Rainbow Six, zoals je tot nu toe hebt kunnen lezen. In dit tijdelijke evenement waren niet terroristen je grootste vijand, maar de gemuteerde mensen die met een komeet op de Aarde terechtkwamen. ‘Roaches’ werden ze genoemd door het Rainbow Six team en dit evenement vond plaats in New Mexico. Hier kon je drie verschillende missies spelen: een ziekenhuis opblazen waar de infectie uitbraak begon, een dokter redden die gevoelige informatie had omtrent dit pandemische drama en patiënt zero, en uiteraard het gewoon uitroeien van deze alien infectie op de mooie aardbol. Maar goed, het mocht blijkbaar niet baten.

Rainbow Six Extraction weer terug naar de ‘roots’

En zo komen we bij Rainbow Six Extraction. Binnen de context van de franchise gooit Rainbow Six Extraction alles over een andere boeg. Geen realistische setting met terroristen, maar fictieve aliens en pandemieën zijn het thema in deze iteratie van Rainbow Six. Het is dan ook een spin-off van Rainbow Six Siege, en daarom zijn veel elementen in overeenkomst zoals de gameplay en vooral de Operators met wie je kunt spelen. Elke Operator heeft zijn/haar eigen soort vaardigheden en in een team van drie moet je bepaalde opdrachten zien te voltooien. Deze verschillen van elkaar en een daarvan is bijvoorbeeld iemand redden van de buitenaardse lelijkerds.

De officiële naam van het aartslelijke gespuis is Archæans. Deze komen in verschillende soorten, maten en lelijkheden. Met jouw samengestelde Rainbow team is het zaak om deze gruwelijke pandemie een halt toe te roepen. Zodoende heb je ten opzichte van Rainbow Six Siege een hoop meer verhaal en informatie over wat er allemaal gaande is, en focust deze game zich ook meer op het verhaal. Dit is uiteraard het terug-naar-de-roots aspect, want vóór Rainbow Six Siege was het een gegeven dat je in elk deel van Rainbow Six een bepaalde (flinterdunne) rode draad volgde door de missies heen.

Koop rechtstreeks je content in de Ubisoft Store. Dit komt met een extra voordeel, want bij het inwisselen van 100 Ubisoft Connect-units, profiteer je altijd van 20% korting op jouw aankoop. Dit is ook mogelijk op een pre-order van Rainbow Six Extraction. Daarnaast vind je bij de Ubisoft Store Exclusieve Collector’s Editions & Collectibles, profiteer je elke week van nieuwe aanbiedingen, heb je pre-ordervoordelen én gratis verzending vanaf 30 euro.

Ubisoft heeft al een aantal jaar een loyaliteitsprogramma. Hiermee kunnen spelers zogenaamde Ubisoft Connect-punten (Units) sparen door in-game uitdagingen te voltooien in Ubisoft-games. Bij iedere bestede euro in de Ubisoft Store krijgt de klant één Unit. Spelers krijgen bij inlevering van 100 Units 20% korting op een complete bestelling. Dat betekent korting op games, waaronder pre-orders en games in de sale, maar ook op figurines, merchandise en andere collectibles. Daarnaast kunnen spelers ook in-game Units inwisselen voor exclusieve skins en wapens.