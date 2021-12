De games van 2022 | Rainbow Six Extraction – In de zomer van 2019 onthulde Ubisoft een nieuwe game binnen het Rainbow Six universum, genaamd Rainbow Six Quarantine. De subtitel van deze game is echter wat gevoelig komen te liggen vanwege de wereldwijde coronapandemie. Niet veel later ging de game als Rainbow Six Parasite door het leven en nu heeft het de definitieve naam Rainbow Six Extraction gekregen. De game is voortgekomen uit het succesvolle Outbreak evenement in Rainbow Six Siege en is nu dus een op zichzelf staande spin-off geworden. Rainbow Six Extraction staat gepland voor januari 2022 en dus is het nu een goed moment om even te kijken wat voor titel dit precies is.

Rainbow Six Extraction – In de game draait het allemaal om de dodelijke Chimera-parasiet, die voor het eerst opdook in New Mexico. Niet veel later duikt dit ook op andere plekken in Amerika op en uit deze parasiet komen allerlei kwaadaardige levensvormen voort. Om deze bedreigende parasiet in te dammen, wordt de REACT-eenheid gevormd, die het komende gevaar moet stoppen en verder observeren. De verschillende REACT-leden bestaan uit Operators uit Rainbow Six Siege en alleen zij zijn goed genoeg om de dodelijke Archaeans uit te schakelen. Je team bestaat uit drie Operators, waarmee je in coöp kunt spelen. Maar je kunt er ook voor kiezen om het gevaar alleen te trotseren.

De operaties die jij uitvoert, vinden plaats op verschillende maps en de uitdagingen worden stuk voor stuk procedureel gegenereerd. Elke ervaring is dus anders en je kunt op ieder moment ook ervoor kiezen om je terug te trekken en je beloningen te verzamelen. Doe je dit niet en kies je ervoor om verder te gaan, dan wordt de moeilijkheidsgraad ook steeds hoger. Op een gegeven moment kom je ook oog in oog te staan met Proteanen. Deze vormen van de Chimera-parasiet kunnen Operators kopiëren en zijn ook aanzienlijk sneller. Iedere Operator heeft zijn of haar unieke wapens en vaardigheden, waardoor er afwisselende gameplay ontstaat. Zeker in teamverband, waarbij je elkaar kunt aanvullen, want dat is de sleutel tot succes.

Voorlopige verwachting: Rainbow Six Extraction doet iets unieks binnen de franchise en gaat eigenlijk een compleet fictieve kant op. De game is dus grotendeels gebaseerd op het Outbreak evenement uit Rainbow Six Siege en geeft daar een uitgebreidere twist aan. Het concept om steeds van level naar level te gaan met een stijgende moeilijkheidsgraad is niets nieuws, maar het zit in een dusdanig goed jasje verwerkt dat het een interessante game kan opleveren. Daarnaast lijkt het qua content voor na de release wel snor te zitten en Ubisoft brengt bijvoorbeeld het Maelstrom Protocol vrij snel uit. Het is even afwachten hoe goed de game uitgewerkt zal worden, maar de eerste indrukken zijn prima wat ons betreft.