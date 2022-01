De games van 2022 | GRID Legends – In Race Driver: GRID, dat in 2008 verscheen, zat een AI die destijds erg wist te overtuigen. In tegenstelling tot de meeste andere titels, maakte de AI in Race Driver: GRID ook regelmatig een foutje. Dit leidde dan tot incidenten waar jij niks mee te maken had. Dit maakte de races zoveel malen leuker en spannender, want op elk moment kon er iets gebeuren. In de daaropvolgende delen in de reeks zat dit niet zo overtuigend verwerkt, hoewel GRID uit 2019 natuurlijk voorzien was van het Nemesis systeem, dat nu weer terugkeert in GRID: Legends, het nieuwste deel dat voor later dit jaar gepland staat.

GRID Legends – De carrièremodus zal het stramien van de verhalende modus – zoals Braking Point in F1 2021 – volgen. Deze modus zal dus veel meer narratief gericht zijn en een beetje spelen met cutscenes in mixed reality, aangezien er ook daadwerkelijke videobeelden gebruikt worden. Er zullen heel wat professionele acteurs meewerken, waaronder NCuti Gatwa. Hem zou je kunnen kennen van de Britse serie Sex Education. In de trailer kregen we ook eindelijk Nathan McKane te zien. Hij is al de hele GRID-reeks lang een van je grootste rivalen op de baan en rijdt voor het team Ravenwest Motorsport. Dit team zal je weer het vuur aan de schenen moeten leggen. Of ook Rick Scott van de partij zal zijn, is nog niet bekend.

Wat we wel zeker weten is dat de game meer dan 22 circuits zal bevatten die samen goed zijn voor 143 verschillende routes. Zo zullen er echte circuits aanwezig zijn, zoals de Indianapolis Motor Speedway en Brands Hatch, maar ook zal je op wereldreis kunnen trekken naar verschillende steden zoals Parijs, Londen, San Francisco en Moskou, om deel te nemen aan straatraces in de stad. Wat de wagens betreft, zal je ook genoeg keuze hebben, aangezien er meer dan 100 voertuigen aanwezig zullen zijn in de game. Deze voertuigen behoren natuurlijk tot verschillende categorieën, waaronder touringcars, open-wheel, drift, elektrisch en zelfs vrachtwagens. Er bestaat geen twijfel over dat er voor een elk wat wils beschikbaar is.

Voorlopige verwachting: De game zal op 25 februari verschijnen voor alle gangbare platformen en met de uitgebreide bibliotheek aan tracks en auto’s, alsook de terugkeer van het Nemesis systeem, ziet het er naar uit dat het een uitstekende racer gaat worden. De Braking Point modus in F1 2021 was meer dan vermakelijk te noemen en Codemasters brengt dat nu in een grotere vorm met deze game, wat we zeker zien zitten. De eerste beelden doen veel drama en spektakel vermoeden en met de krachtige current-gen consoles staat ons hopelijk iets moois te wachten.