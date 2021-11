Special | Het effect van de komst van seizoenen in Farming Simulator 2022 – Farming Simulator 2022 is nu een korte tijd verkrijgbaar en in onze review heb je al gelezen dat we de titel kunnen waarderen. Het betreft weer een prima vervolg in de franchise, die logischerwijs met wat nieuwe elementen komt. De introductie van seizoenen is in deze misschien wel de grootste verandering, omdat het niet alleen invloed op de gameplay heeft, het zorgt ook voor een wisselend visueel perspectief. In de review hebben we niet alles uitgebreid kunnen behandelen, daarom besteden we nog wat extra aandacht aan de invloed van seizoenen in een apart artikel. Dit zodat je precies weet wat je kunt verwachten.

Het visuele effect

De game werkt nu met seizoenen en dat wil zeggen dat je gaandeweg het spelen de wereld om je heen zult zien veranderen. Dit kan zeer langzaam of zeer snel gaan, want dat is afhankelijk van hoe snel je de tijd instelt. Hoe dan ook, als je de game begint te spelen begin je in de lente/zomer, waarbij de gewassen in volle groei staan en je kunt dan ook direct aan de slag. Voor het normale boerenleven is de zomer en het najaar een van de piekmomenten, gezien er dan geoogst kan worden. De winter is wat dat betreft juist geen goede periode, want met bevroren land kan je niet zoveel, maar daar heeft Farming Simulator 2022 genoeg antwoorden op, waar we zo dieper op in gaan.

De eerste verandering die je gelijk zult zien naargelang de seizoenen, is dat als je in de herfst aankomt, dat de bladeren van de bommen zullen verkleuren en later zullen ze van de takken vallen. Je zult je niet bezig hoeven houden met bladeren ruimen, maar wel zie je natuurlijk een stuk andere wereld om je heen. Ook zal het vaker regenen, waardoor je in een meer grimmige sfeer terechtkomt. Eenmaal in de winter aangekomen, dan zal het natuurlijk gaan sneeuwen en binnen de kortste keren is het hele speelveld gevuld met een pak sneeuw. Dit kan als resultaat hebben dat bepaalde stukken land niet goed toegankelijk zijn, waardoor je de sneeuw moet wegwerken. Daarvoor kun je natuurlijk bijvoorbeeld een sneeuwschuiver kopen.

Eenmaal die barre winter – wat er best sfeervol uitziet – doorgekomen, begint het proces weer van vooraf aan. Je kunt dan immers weer gaan zaaien en je landen voorbereiden op een nieuwe productierun. Het is in feite weinig anders dan dat we in werkelijkheid ervaren en het voelt als een waardevolle aanwinst voor de gameplay. Het maakt ook dat je goed moet opletten, want als je jouw land niet tijdig hebt behandeld, kan je gewassen in de winter kapot zien gaan en dat heeft een impact op je portemonnee. Daarbij kan het ook zijn dat je bepaalde gewassen niet kan oogsten als het regent of sneeuwt, waardoor je met meer elementen rekening moet houden wil je succesvol zijn. Dit voegt een extra laag qua diepgang, alsook uitdaging aan de gameplay toe.

De juiste timing

Gezien er nu een seizoenscyclus in de game zit, heeft Farming Simulator 2022 een handig overzicht geïntroduceerd (zie hierboven), waarop je kan zien wanneer bepaalde gewassen gezaaid kunnen worden. Sommige gewassen kun je enkel in de lente zaaien, andere gewassen zijn weer wat meer voor het najaar en ga zo maar door. Door goed op te letten in wat de game daarover zegt, kun je effectief met de seizoenen omgaan, waardoor je jouw boerenbedrijf zo efficiënt mogelijk draaiende kunt houden. Daar komt nog bij dat de prijzen die je voor je oogsten kunt krijgen variëren door het jaar heen. Dus hoewel het soms het beste moment is om te oogsten, is het niet altijd het beste moment om te verkopen.

Het stukje management van je bedrijf speelt hier een belangrijke rol in. Is het niet het juiste moment om te verkopen, sla je oogst dan op en wacht even totdat je meer geld voor je product krijgt. Zo kun je zoveel mogelijk kapitaliseren op je werk, maar het gaat zelfs verder dan dat. Zo kun je je natuurlijk op een paar gewassen richten waar je in de winter weinig mee kan, maar op je handen zitten is dan natuurlijk niet leuk. Dankzij de mogelijkheid om vee te houden, kun je daar ook in de donkere dagen weer wat aan verdienen, maar ook dat is waar de seizoenen invloed op hebben. Als je koeien normaliter in de wei staan, dan zullen ze in de winter weinig te eten hebben en dus parkeer je ze in de stal. Zorg dan wel dat je genoeg eten voor de dieren hebt, wat je bij de lokale winkel koopt en bij de beesten moet afleveren, want aan dode koeien heb je niet zoveel. De koeien, maar ook andere dieren produceren natuurlijk producten, waaronder zuivel en die kun je dan in deze donkere maanden weer verpatsen voor extra inkomsten.

Op die manier hebben de seizoenen niet alleen invloed op je gewassen en de timing van het werk dat je uitvoert, ook heeft het een effect op het dierenwelzijn. Mocht je een boerenbedrijf hebben die zich in allerlei facetten specialiseert, dan heb je het gehele jaar door genoeg te doen en te managen, wat dus voor meer diversiteit in gameplay zorgt. De seizoenen vormen op die manier een fundamenteel nieuw onderdeel van de gameplay, omdat je meer secuur te werk moet gaan om alles tijdig te verwerken, waardoor je een optimaal rendement behaalt. Daarnaast zijn de visuele effecten welkom, omdat het de game in bepaalde mate nog realistischer en sfeervoller maakt.

Tweak je eigen ervaring

Fijn is dat GIANTS Software in dat kader aan elk type speler heeft gedacht. Als het seizoenselement je teveel kopzorgen bezorgt, dan is dat geen noodzakelijk aspect. Je kunt het namelijk ook gewoon uitzetten, waardoor je op elk gewenst moment je gewassen kunt zaaien en oogsten. Vind je sneeuw niks? Dan kan je dat eveneens uitzetten. Als je in de instellingen duikt, dan wordt al snel duidelijk dat je vrij veel kunt customizen en zo de ervaring geheel naar je eigen hand kan zetten. Op die manier tracht de ontwikkelaar elke speler tegemoet te komen. Maar als je het ons vraagt speel je met de seizoenen aan, want dat zorgt voor een nog meer realistische ervaring en het is simpelweg ook leuker.