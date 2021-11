We weten al dat The King of Fighters XV bij launch over 39 verschillende vechters zal beschikken. Nu is nummer 35 onthuld, genaamd Ángel. Dat deze katachtige dame er aardig op los mept, is te zien in de trailer van het personage. Ze staat bekend om haar bovenmenselijke snelheid, kracht en reflexen en zal dus voor niemand terugdeinzen.

Dat nu 35 van de 39 vechters bekend zijn, wil niet alleen zeggen dat we bijna met alle personages kennis gemaakt hebben, maar ook dat de releasedatum dichterbij komt. De game zal namelijk op 17 februari 2022 verschijnen, nadat hij deze zomer al eens uitgesteld is.

Het spel zal beschikbaar zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk zeker even de onderstaande trailer om Ángel in actie te zien.