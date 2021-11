Far Cry 6 is de nieuwste telg in de franchise en daarin speelt Antón Castillo de hoofdrol, vertolkt door niemand minder dan Giancarlo Esposito. Dat er veel aandacht naar deze acteur uit is gegaan mag geen verrassing zijn, maar er is natuurlijk meer aan de orde geweest bij de ontwikkeling van de game.

Om ons een blik achter de schermen te gunnen, heeft Ubisoft een video online gezet die ons meer zicht op het proces achter de game geeft. De genoemde schurk komt natuurlijk voorbij, alsook het grotere verhaal van de game. Tevens komen de hindernissen naar aanleiding van de pandemie aan bod en nog veel meer.

Het is een best boeiende video geworden die zeker even het checken waard is dit weekend. Meer over de game lees je in onze review.