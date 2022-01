De games van 2022 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Indiana Jones, Jurassic Park, enzovoort. Allemaal films die in een LEGO-game gegoten zijn. Over het algemeen zijn dit best vermakelijke titels gebleken, maar het is nu tijd voor een heel andere koek. Na bijna twee jaar uitstel zou de game LEGO Star Wars: The Skywalker Saga dit jaar moeten verschijnen en het ziet er nu naar uit dat Warner Bros. Games echt stappen heeft gemaakt met ontwikkelaar Traveller’s Tales. We gaan er dan ook vanuit dat de game nu echt uitkomt.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – De opvolger van LEGO Star Wars: The Force Awakens is natuurlijk ook een actie-avonturenspel, ontwikkeld door bekend ontwikkelaar Traveller’s Tales en uitgegeven door Warner Bros. Interactive Entertainment. De game zal negen verschillende verhaallijnen kennen, die de negen films zullen volgen. Elke verhaallijn zal ongeveer vijf missies in beslag nemen, wat wil zeggen dat je in het totaal 45 verschillende missies zal kunnen doorspelen. Het leuke is dat al deze episodes ook door elkaar heen gespeeld kunnen worden. Het spel zal zo’n 800 personages bevatten, waarvan er 300 speelbaar zullen zijn. Dit maakt deze titel tot een van de meest uitgebreide LEGO games als het op speelbare personages aankomt. Aangezien de game op negen films is gebaseerd, is dit natuurlijk niet geheel onlogisch.

Ook zal de game 28 verschillende locaties aandoen, wat doet vermoeden dat het in dit aspect eveneens een van de grootste LEGO games ooit is. Ten opzichte van de laatste titel, zullen de gevechten een make-over ondergaan. De combo’s voor zowel de lichte als de zware aanvallen zijn uitgebreid en de lightsabers zijn heftiger en bevatten meer schwung. Ook op vlak van bouwmogelijkheden zou de game aanzienlijk uitgebreid zijn. De centrale hub zal deze keer eveneens bestaan uit verschillende volledig verkenbare planeten en manen, met heel wat iconische locaties en herkenningspunten. Niet alleen planeten zullen ontdekt kunnen worden, maar ook Star Destroyers en de Death star zal je een bezoekje kunnen brengen.

Voorlopige verwachting: Het spel zal dit jaar uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. We zullen ondanks alle vertragingen toch nog heel even geduld moeten uitoefenen voor we aan de slag kunnen met wat de grootste LEGO game ooit lijkt te worden. Star Wars fans kunnen niet anders dan de game aanschaffen, aangezien de game een goede dosis ouderwets plezier voor jong en oud mixt met alle negen films uit de Skywalker saga. De game belooft alvast voorzien te zijn van een hele hoop content en meer diepgang dan ooit tevoren aan te bieden. Ja, het is jammer dat we nog even moeten wachten, maar dit kan de kwaliteit van het eindproduct alleen maar ten goede komen.