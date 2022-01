De games van 2022 | The Devil In Me – Dit jaar krijgen we de finale van het eerste seizoen van The Dark Pictures Anthology voorgeschoteld. Ontwikkelaar Supermassive Games bracht ons van de Stille Oceaan via het mistige rurale Amerika naar de door de zon geblakerde woestijn van Irak, en bewees zo dat je overal op onze aardbol wel iets vindt om bang van te zijn. Om het eerste seizoen met een bloederige knal af te sluiten, trekken we nu opnieuw naar de Verenigde Staten, waar de ontwikkelaar zich nog maar eens mag proberen te kronen tot de koning van de creatieve sterfscènes. Inspiratiebron van dienst? De Saw-films. Én de realiteit!

The Devil In Me – Supermassive Games gaat er prat op dat ze zich voor elk deel in hun Dark Pictures Anthology laten inspireren door een échte legende. In dit geval gaan ze een stapje verder en hebben ze een geschiedenisboek opengeslagen. Het geraadpleegde hoofdstuk gaat over Dr. Henry Howard Holmes, de man die gezien wordt als de eerste seriemoordenaar in Amerika. Tijdens de wereldtentoonstelling van 1893 liet hij in Chicago een hotel bouwen, zogezegd om de bezoekers van de tentoonstelling een dak boven het hoofd te bieden. Het gebouw bleek echter vol te zitten met ‘moordkamers’, waarin bezoekers gruwelijk aan hun einde kwamen. Het gevolg: een werkelijk hallucinant aantal slachtoffers.

Het verhaal van The Devil In Me blijft vooralsnog in nevelen gehuld. Je krijgt weer vijf personages onder je duimen, die dit keer deel uitmaken van een documentaireploeg. Ze krijgen een uitnodiging om Holmes’ moordkasteel te bezoeken en gaan daar gretig op in… om vervolgens tot hun afgrijzen te merken dat iets of iemand weinig goeds met hen van plan is. Het zal zoals gebruikelijk aan jou zijn om de personages zo lang mogelijk in leven te houden, iets dat – als we de trailer goed interpreteren – moeilijk gemaakt wordt door een fiks aantal levensgevaarlijke vallen. We durven er dan ook bijna gif op in te nemen dat ze bij Supermassive Games voor de start van het ontwikkelproces een heuse Saw-marathon gehouden hebben.

Voorlopige verwachting: The Devil In Me is al het vierde deel in deze anthologie. De vorige drie delen – Man of Medan, Little Hope en House of Ashes – werden gesmaakt door critici én publiek, wat betekent dat ze bij Supermassive Games echt niet gaan proberen om het warme water opnieuw uit te vinden. Met andere woorden, we gaan meer van hetzelfde krijgen: een interactieve horrorfilm, waarin alle personages op elk moment het loodje kunnen (maar niet moeten) leggen, afhankelijk van jouw reflexen in de om de haverklap optredende quick time events en je vermogen om doordachte keuzes te maken. Niets mis mee, al hopen we dat men het dit keer nóg iets groter aanpakt. Het blijft immers een seizoensfinale…