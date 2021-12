Afgelopen zomer vertelden we nog dat Media Molecule werkte aan een gloednieuwe titel voor Dreams: Ancient Dangers: A Bat’s Tale. Dit moet de eerste game zijn in een reeks titels die de Britse studio ‘Media Molecule Originals’ noemt. Sindsdien hebben we niet meer zo veel vernomen van de ‘game’, maar daar is nu verandering in gekomen.

Via het PlayStation Blog laat men namelijk weten dat Ancient Dangers: A Bat’s Tale vanaf de aankomende update beschikbaar zal zijn in Dreams. In deze third-person dungeon crawler speel je met de orc Scoria (en tweelingbroer Gabbro in coöp) en krijg je hectische combat, puzzels en natuurlijk een aantal baasgevechten voor je kiezen.

Dat is echter niet alles wat deze update met zich meebrengt, want Media Molecule heeft flink aan de gereedschappen van DreamShaping gewerkt om het doe-het-zelven weer een stukje simpeler te maken. Zo zijn er onder meer nieuwe templates en zijn delen van de UI op de schop gegaan om deze duidelijker te maken. Via de website InDreams kun je de volledige lijst met veranderingen en toevoegingen inzien.