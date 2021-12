GTA The Trilogy: The Definitive Edition is al een aantal weken digitaal verkrijgbaar en deze collectie zou ook fysiek uitkomen. De bedoeling was dat dit op 7 december zou gebeuren, maar Rockstar heeft laten weten dat die release is uitgesteld.

De fysieke PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series X|S versies zijn uitgesteld naar 17 december. De fysieke versie van de collectie voor de Nintendo Switch verschijnt pas begin 2022, maar een specifieke releasedatum is daarvoor nog niet aangekondigd.

De reden voor het uitstel is niet bekendgemaakt, maar dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de discutabele kwaliteit van de games bij de release. Om de vele issues op te lossen werd er gisteren nog een update uitgebracht, klik hier voor meer details.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.

Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.

Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 30, 2021