Het nieuwe seizoen is nu officieel van start gegaan in Call of Duty: Vanguard en Call of Duty: Warzone. Voor de eerste game betekent dat wat nieuwe maps, wapens en meer, zoals je gisteren al kon lezen. Voor Call of Duty: Warzone is de impact wat groter, want de boel is met de komst van Caldera aardig omgegooid.

Uiteraard kan een nieuwe Battle Pass dan natuurlijk niet ontbreken en die is gelijktijdig online gegaan. Om in een notendop te laten zien wat je hiervan kan verwachten, heeft Activision een trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Hier zitten weer nuttige, maar ook kleurrijke items tussen. Bij sommige kan je je echter afvragen of het thuishoort in de setting.