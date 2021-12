Deathloop is nu zo’n kleine drie maanden beschikbaar en ontwikkelaar Arkane Lyon zorg natuurlijk voor goed onderhoud aan de game. Zo was er afgelopen maand nog een forse update te downloaden, die veel problemen aanpakte en nu is er opnieuw een update beschikbaar. Het gaat dit keer om een zeer kleine update.

Zoals je hieronder kunt zien, gaat het meer om een hotfix dan een ‘echte’ update en er worden twee problemen aangepakt. Eentje daarvan draait om een Trophy die niet naar behoren vrijgespeeld kon worden en spelers kunnen nu ook weer mijnen aan objecten vastplakken. Deze feature keert terug nadat veel spelers hadden aangegeven deze optie te willen behouden.

