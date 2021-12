Gisterenavond kondigde Ubisoft een nieuwe significante uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla aan. Dawn of Ragnarök verschijnt op 10 maart 2022 en is een uitbreiding die goed is voor 35 tot 40 uur aan extra gameplay. Goed nieuws voor de fans natuurlijk, maar we hebben ook iets minder goed nieuws.

De uitbreiding kost onder andere in de PlayStation Store € 39,99 en hieruit blijkt ook dat deze uitbreiding niet onder de Season Pass valt. Op zich geen grote verrassing, aangezien daarvan vooraf werd aangegeven dat die twee uitbreidingen zou bevatten, die inmiddels al verschenen zijn.

Het tweede jaar aan extra content is ook iets wat pas later aan de orde is gekomen, waardoor Ubisoft er een apart bedrag voor vraagt. De prijs is echter redelijk aan de forse kant en het is nog even afwachten of het hier bij blijft of dat Ubisoft met een nieuwe Season Pass komt.