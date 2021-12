Special | De 7 slechtst beoordeelde games op PlaySense in 2021 – Waar hoogtepunten zijn, zijn ook dieptepunten en dat zien we ook terug in games. Het jaar 2021 was een relatief rustig jaar qua nieuwe releases, wat allemaal te maken heeft met de pandemie en transitie naar de nieuwe platformen. Opvallend is dat er in 2021 over het algemeen goede games zijn verschenen en hier op PlaySense hebben we er weer een hoop mogen beoordelen.

Hieronder hebben we een lijst met zeven titels die een onvoldoende scoorden of op het randje van 5.5 zaten. Het laagste cijfer dat dit jaar gegeven werd was een 4.5 voor Madden NFL 22, de rest is een 5.0 of hoger. En statistisch gezien is dat best interessant, want er zijn ook jaren geweest waarin veel lagere cijfers werden uitgedeeld. Vanuit dat perspectief mag 2021 een goed jaar genoemd worden.

Desalniettemin hieronder de zeven titels die op PlaySense de laagste scores kregen, dit in een spectrum van 4.5 tot maximaal een 5.5.

#7 – Hot Wheels Unleashed

“Hot Wheels Unleashed laat pas laat zien wat het in zijn mars heeft. In de beginuren krijg je saaie parkoersen te spelen en de zeer karige racevariatie helpt ook niet om de game een broodnodige push te geven. Het ‘plakkerige’ gedrag van je tegenstanders maakt het er ook niet leuker op. Overleef je de eerste zwakke uren van Hot Wheels Unleashed, dan krijg je een best aardige racegame te spelen. Alleen ben je dan al bijna op de helft van de campagne. Het maken van je eigen tracks zit goed in elkaar, maar biedt weinig variatie en het online gedeelte bestaat alleen uit losse races. Dit zorgt niet voor vele uren meer aan gameplay. Er had zoveel meer gedaan kunnen worden met Hot Wheels Unleashed dan nu het geval is, en dat is jammer.”

Check hier de Hot Wheels Unleashed review

#6 – Sniper Ghost Warrior Contracts 2

“Het concept van Sniper Ghost Warrior Contracts 2 past goed bij de franchise. Dat bewees CI Games met het eerste deel al en dat zetten ze nu voort op de PlayStation 4. De PlayStation 5 versie laat nog even op zich wachten, maar de PS4-versie kan wel in 4K en op een hogere framerate gespeeld worden op de PS5. Dat is ook het platform wat we aanraden vanwege de visuele kwaliteit én omdat het laden beduidend sneller gaat. De gameplay zelf is niet heel bijzonder, idem dito voor het verhaal. Desalniettemin hebben we plezier gehad en dat is het belangrijkste. We kunnen echter niet om de instabiele framerate van de PS4-versie heen, alsook de matige animaties en de belabberde AI, die niet te peilen valt. Forse kritiekpunten om rekening mee te houden en ook is duidelijk dat de game op de PS5 beduidend beter uit de verf komt, waardoor je er een half punt bij die versie bovenop mag tellen. Kan je met de issues op de PS4 leven, dan mag Sniper Ghost Warrior Contracts 2 een vermakelijke titel genoemd worden.”

Check hier de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 review

#5 – Balan Wonderworld

“Wat ongelofelijk zonde. Balan Wonderworld wist op veel vlakken bij ons precies de juiste snaar te raken, maar op minstens net zo veel vlakken slaat de game met een sloophamer dwars door het instrument heen. Het verhaal zette ons zo nu en dan zelfs aan het denken, reflecterend op onze eigen jeugd. Dat gecombineerd met de schitterende muziek wist Balan Wonderworld hier en daar best een emotionele snaar te raken bij ons. Maar de gameplay en de ondermaatse graphics hebben een hoop voor ons verpest. De game speelt zo ontzettend stroef dat we niet snel terug zullen keren naar Wonderworld. De toevoeging van coöp is een slimme keuze geweest, want wij denken dat menig gamend ouder hier best wel wat plezier uit kan halen samen met hun kleine. Maar wij zouden zelf dan wel even wachten op een aanbieding.”

Check hier de Balan Wonderworld review

#4 – Biomutant

“Op de vraag of Experiment 101 teveel hooi op zijn vork heeft genomen met Biomutant, kunnen we kort zijn: ja! De ontwikkelaar heeft heel veel features in de game willen proppen, maar had daar simpelweg de mankracht niet voor. Dit resulteert in een game met repetitieve missies en een vechtsysteem dat aardig is, maar zeker voor verbetering vatbaar is. Er zijn punten waar de game wel goed mee voor de dag komt, zo is de wereld zelf erg interessant en de game ziet er grafisch ook goed uit. Het crafting systeem is erg vet door de vele mogelijkheden die je tot je beschikking hebt. Dit laat zien dat de ontwikkelaar wel degelijk van wanten weet, alleen waren de ambities voor Biomutant te groot.”

Check hier de Biomutant review

#3 – Chernobylite

“Ik heb me zelden zo verscheurd gevoeld bij het uitdelen van een score. Je merkt namelijk aan alles dat The Farm 51 een unieke ervaring wilde neerzetten en dat bij vlagen ook gewoon doet. Chernobylite biedt je de meest authentieke virtuele versie van de zone rond Tsjernobyl aan als een grote radioactieve speeltuin en geeft met een boeiend verhaal voldoende context om je aan het spelen te houden. Ook het managen van je team en uitvalsbasis konden we smaken. Op technisch vlak presteert Chernobylite echter ondermaats, met teleurstellende graphics en een framerate die er niet in slaagt om stabiel te blijven. Het ergst is echter de gamebreaking bug (inmiddels opgelost), die op een cruciaal moment doodleuk onze voortgang wiste. Dit soort zaken kunnen vandaag de dag echt niet meer door de beugel. Als je zelf van dit soort pech gespaard blijft, mag je gerust anderhalf tot twee punten bij de score optellen. Wij hopen ondertussen dat de current-gen upgrade die later dit jaar nog zou uitkomen voor verbetering zorgt.”

Check hier de Chernobylite review

#2 – Ni no Kuni: Revenant Kingdom (Switch)

“Er kan nog steeds veel plezier worden beleefd aan Ni no Kuni II: Revenant Kingdom op de Nintendo Switch, alleen wordt dat te veel tegengehouden doordat de game niet lekker draait. Zowel in handheld als ‘docked’ modus is de framerate onstabiel, waarbij de laatstgenoemde het ergste is en je letterlijk hoofdpijn kan bezorgen. De resolutie is ‘all over the place’, wat voor vreemde beelden zorgt. Als Bandai Namco de framerate weet te verbeteren, dan zou je wellicht nog kunnen leven met de wat gebrekkige graphics, maar voor nu is Ni no Kuni II op de Switch echter een gemiste kans.”

Check hier de Ni no Kuni: Revenant Kingdom review

#1 – Madden NFL 22

“De verbeterde Franchise modus in Madden NFL 22 zal goed in de smaak vallen bij de fans. Alleen zijn er voor de rest maar weinig echte vernieuwingen/veranderingen doorgevoerd. Hierdoor valt Madden NFL 22 onder dezelfde categorie als de voorgaande delen: het lijkt teveel op zijn voorganger. Daar komt nog bij dat Electronic Arts niet met zijn tijd meegaat en dat de game op de Xbox Series X en PlayStation 5 nauwelijks verschilt van de versie voor de vorige generatie. De NBA 2K-serie heeft vorig jaar al laten zien dat er met de nieuwe generatie consoles grote sprongen gemaakt kunnen worden, dus EA heeft geen excuus om niet hetzelfde te doen. Dat Madden NFL 22 ook nog wat vervelende technische mankementen kent, wil ook niet echt helpen. Is dit echter je eerste Madden of heb je de serie een aantal jaar links laten liggen, dan ga je er desondanks wel veel plezier aan beleven.”

Check hier de Madden NFL 22 review