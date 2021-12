Final Fantasy betreedt volgend jaar het rijk van de ‘Soulslikes’ met Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. De release is nog enkele maanden van ons verwijderd, maar om ons er nog even aan te herinneren dat de game eraan komt, plaatste Square Enix een tweet online, waarmee men de box art van de game onthult. Bekijk hem in al zijn glorie hieronder.

De box art lijkt alleszins de erg duistere sfeer van de game perfect te weerspiegelen. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin verschijnt op 18 maart 2022.