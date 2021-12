SNK Corp. heeft de nieuwste toevoeging aan het roster van de aankomende beat em up The King of Fighters XV onthuld. Zijn naam doet me eerder denken aan de Nederlandse koningin, maar je zal dus met Maxima anderen tot moes kunnen slaan. Maxima is deels mens, deels machine en zijn aanvalsmoves zijn dus ook uitgebreider dan alleen rondmeppen. Omdat 80% van zijn lichaam uit machine bestaat, is hij overal voorzien van wapens en zijn vechtkunsten zijn veel beter dan die van welk mens dan ook.

Hij draait al een tijdje mee in de King of Fighters serie, aangezien hij er vorige eeuw al bij was in The King of Fighters ’99: Millennium Battle. Vanaf 17 februari 2022 krijg jij de kans om met hem aan de slag te gaan en dat zowel op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S als pc. Vergeet hieronder ook zeker niet even zijn karakter trailer te bekijken.