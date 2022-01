Later dit jaar mogen we de nieuwe game van PlatinumGames verwachten en die luistert naar de titel Babylon’s Fall. Om deze game weer even in de spotlights te plaatsen, heeft Square Enix een commercial uitgebracht waarin we een kleine minuut lang sfeervolle beelden te zien krijgen.

De game verschijnt op 3 maart voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. De commercial kan je zoals altijd hieronder checken en meer over de game kun je lezen in onze preview, aangezien we vorig jaar met de beta aan de slag zijn geweest.