Cheaters… Wat drijft hen? Waarom toch dat valsspelen? Wij begrijpen het persoonlijk niet helemaal. Activision ook niet. Zij hebben het voorbije jaar maar liefst 500.000 permabans uitgedeeld op Call of Duty: Warzone, in de hoop zo de game leuker te houden voor iedereen, maar ook potentiële cheaters af te schrikken. Een goede zet, wat ons betreft. Ook hebben de RICOCHET gelanceerd, wat een anti-cheat tool is.

De uitgever gaat nu nog een stap verder en sleept EngineOwning – een bekend maker van Call of Duty cheats – voor de rechter. EngineOwning biedt tegen betaling valsspeeltools aan als automatisch mikken en de mogelijkheid om te allen tijde de locatie van andere spelers te kunnen zien. Activision wil dit logischerwijs niet zomaar laten gebeuren.

Benieuwd hoe dit afloopt.

“Because the COD games are so popular, unscrupulous individuals and companies such as [EngineOwning] frequently seek to exploit the games for their own personal gain and profit by selling cheats, hacks, and other malicious software, knowing full well that they are ruining the experience for other players and harming Activision.”