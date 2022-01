Eerder vanmiddag konden jullie al de uitgebreide hands-on preview van Rainbow Six Extraction lezen, waarin we je meer toelichting geven over hoe de game precies werkt. In navolging van deze preview heeft Ubisoft een nieuwe video uitgebracht, die dieper op de Archaeans ingaat, wat de vijanden in de game zijn.

Die video kun je natuurlijk hieronder bekijken, maar dat is niet het enige. Zo heeft Ubisoft ook een lore trailer vrijgegeven van Rainbow Six Extraction, die natuurlijk dieper in gaat op alles om deze nieuwe titel heen. Check dat eveneens hieronder en markeer 20 januari in je agenda, gezien de game dan uitkomt.

Rainbow Six Extraction verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Google Stadia.