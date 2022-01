Spelers die graag in hun Combat Records kijken van Call of Duty: Vanguard, hebben mogelijk iets opgemerkt. In de lijst van beschikbare modi staat namelijk plots Gun Game. Deze is op het moment van schrijven echter niet beschikbaar in Vanguard, maar gezien het wel in de statistieken terugkomt, is de kans erg groot dat deze modus binnenkort toegevoegd zal worden.

Gun Game werd geïntroduceerd in Call of Duty: Black Ops uit 2010 en is sindsdien een leuke modus die je tussen de normale matches door kunt spelen. Zo was het bijzonder populair in Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. Wanneer de modus zal terugkeren is echter niet duidelijk, gezien er geen officiële aankondiging is gedaan.