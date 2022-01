Verspil jij al een tijdje je geld aan FIFA Ultimate Team? Dan kan het zijn dat je nu nog eens extra de dupe bent. Er wordt namelijk melding gemaakt door sommige streamers evenals ‘gewone’ spelers, waarvan hun account gehackt is. Zowel hun munten als hun spelers zijn verdwenen uit de accounts.

Hackers zouden erin geslaagd zijn om EA Help live chat adviseurs te overtuigen om aan de hand van PSN-ID’s of EA-ID’s bijbehorende mailadressen te verkrijgen. Dit zodat ze met de juiste informatie een hackpoging konden doen om vervolgens de wachtwoorden opnieuw in te stellen.

EA is hiervan op de hoogte en een woordvoerder deelde mee dat ze bezig zijn met een onderzoek naar de gehackte accounts. Of de getroffen personen ooit hun spelers en munten zullen terugzien valt nog af te wachten. Wel kan je hier de informatie terugvinden om je account wat beter te beveiligen, mocht je tot op heden gespaard gebleven zijn.