Later deze maand kunnen we dan eindelijk aan de slag met Pokémon Legends: Arceus, een soort prequel op de populaire reeks. De game belooft een nieuwe wind te brengen in de franchise, maar zal tegelijk ook vertrouwd aanvoelen voor fans van de games. Nintendo pleziert ons nu met een gloednieuwe trailer van ongeveer zes minuten die ons weer heel wat toont.

De trailer zelf is in het Japans, maar we krijgen wel een goed beeld van enkele omgevingen, Pokémon, gevechten en nog veel meer. Een Engelse trailer volgt hoogstwaarschijnlijk ergens in de nabije toekomst, maar bekijk alvast de Japanse versie hieronder.

Pokémon Legends: Arceus verschijnt op 28 januari voor de Nintendo Switch. Lees hier meer over de game.