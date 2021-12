De games van 2022 | Pokémon Legends: Arceus – Alsof de release van Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl recent niet genoeg was, komen Nintendo en Game Freak begin 2022 alweer met een andere Pokémon game op de proppen. Dit wordt echter niet zomaar een Pokémon game, maar een soort van prequel die zich ook afspeelt in de Sinnoh regio, toen deze regio nog bekend stond als de Hisui regio. In grote lijnen lijkt Pokémon Legends: Arceus wellicht op een standaard Pokémon game, maar schijn bedriegt. Hoewel de standaardformule vrijwel altijd zijn vruchten afwerpt, wil Game Freak met deze titel de fanbase iets héél anders voorschotelen.

Pokémon Legends: Arceus – Wat wij hebben gezien van de game belooft veel goeds. Je zou het haast kunnen omschrijven als een hybride tussen de standaard Pokémon games en Pokémon Snap. Hoewel de turn-based gevechten nog altijd in de game zitten, berust Pokémon Legends: Arceus ook veel op realtime actie. Dit zie je direct terug in de manier waarop je Pokémon zal moeten vangen. In de wereld zie je Pokémon overal en nergens rondlopen, en door op hen af te sluipen, kan je dichtbij genoeg komen om een Pokéball te gooien. Mislukt dit, dan zal de Pokémon op traditionele wijze met jou in gevecht gaan. Ondanks wat veel mensen hoopten en verwachtten, is Pokémon Legends: Arceus helaas geen openwereldgame, maar Game Freak kennende zal er vast genoeg te doen zijn in Hisui.



Vooral interessant is het feit dat we met een prequel te maken hebben en we enigszins de roots van Pokémon in het algemeen te zien krijgen. Dat in een situatie waarin de mensen nog niet veel van de bijzondere wezens genaamd Pokémon wisten en de Pokéballs nog van hout waren. Jazeker, de Pokéballs zijn in dit verhaal nog van hout gemaakt. Die Pokéballs zal je trouwens ook zelf moeten maken met materiaal dat je in Hisui kan vinden. Hisui zelf ziet er interessant uit en geeft ons enigszins een samoerai-vibe. Dit komt voornamelijk door de ouderwetse houten Japanse hutjes die we in al het beeldmateriaal zien, maar ook door de uitgestrekte velden waar we straks in de game doorheen zullen kunnen rennen.

Voorlopige verwachting: Pokémon spin-offs bestaan natuurlijk al langer dan vandaag, maar het is lang geleden dat we er een op deze schaal hebben gezien. Op de GameCube hadden we Pokémon Colosseum en Pokémon XD: Gale of Darkness, die beiden in hun eigen recht ook erg vermakelijke titels waren. Nu de Nintendo Switch handheld en thuisconsole als het ware zijn samengesmolten, zal Pokémon Legends: Arceus het op zijn thuisbasis moeten opnemen tegen de originele Pokémon games. In hoeverre Game Freak hierin slaagt zien we op 28 januari 2022 wanneer we met de game aan de slag mogen.