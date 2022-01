Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin is het nieuwste project van Team Ninja en de game zal in maart verschijnen voor verschillende platformen. Deze titel kent op zich een prima basis, maar er was nog wel wat werk aan de winkel zoals wij aangaven in onze preview. Een van de platformen waarvoor Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin verschijnt is de PS5 en daar is nu de bestandsgrootte van bekend geworden.

Dankzij het handige Twitteraccount PlayStation Game Size weten we nu dat deze specifieke versie zo’n 71GB in beslag zal nemen op je SSD. Dit is de grootte zonder een day-one patch, dus dit zou nog in positieve of negatieve zin kunnen variëren. De pre-load voor de game is beschikbaar vanaf 13 maart.