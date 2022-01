LEGO slaat tegenwoordig steeds vaker de handen ineen met bekende gameseries. Zo zijn er al verschillende LEGO sets met Mario uitgebracht en ook Sonic the Hedgehog is nu als LEGO verkrijgbaar. Eind vorig jaar dook ook het gerucht op dat er een set omtrent Horizon: Zero Dawn aan zit te komen en nu wordt melding gemaakt van een LEGO set van een andere bekende PlayStation franchise.

Er wordt namelijk gesuggereerd dat er een LEGO set van Uncharted 4: A Thief’s End op komst is, zo meldt de website Brick Fanatics. Met deze set – die volgens de gelekte informatie uit 1.326 onderdelen bestaat – zou je een jeep en een grot kunnen bouwen. Ook bevat de set minifiguren van Nathan Drake, Elena Fisher en Victor Sullivan. De set zou vanaf 1 maart verkrijgbaar zijn.

LEGO heeft de set van Uncharted 4: A Thief’s End nog niet bevestigd, dus we zullen moeten afwachten of de informatie ook daadwerkelijk klopt.