In een interview met Game Informer laat God of War-regisseur Cory Barlog weten dat de interne studios van PlayStation graag ook hun games op de pc willen uitbrengen. De exacte quote lees je hieronder, maar in het kort komt het er op neer dat uitbrengen van pc-ports de wens is van de ontwikkelaars en niet zozeer van Sony zelf. God of War is inmiddels uit op de pc. Onze special over de port lees je later deze week op de website.

Barlog: “I think it was the collective of studios all over saying this is a really good idea. We should be looking into this. Eventually, I think it reached that tipping point. When we had sent so many suggestion box suggestions that they were like, “I’m tired of hearing all this. Fine, we’ll do this.” It’s a process. We’re still figuring it out as a company and as individual studios how to do this and what the process and strategy will be.”