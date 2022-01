Codemasters en EA hebben een nieuwe trailer vrijgegeven van GRID Legends. Hierin zien we acteur Ncuti Gatwa, die een coureur van Voltz Racing speelt. Racen doet hij onder andere in de Tushek TS 900 Racer Pro. Dit is een van de lichtste hybride-hypercars ter wereld en de wagen kan met zijn 1332 pk tot wel 380 km/u halen. Dat de wagen redelijk exclusief is kan je wel zeggen, er rijden namelijk maar twaalf exemplaren van rond.

Verder is de wagen nu dus toe aan zijn videogamedebuut en dat debuut staat bijna voor de deur. GRID Legends is verkrijgbaar vanaf 25 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X|S en pc. Voor deze game kent de wagen een exclusieve in-game livery en die is te zien in de onderstaande trailer.