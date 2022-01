De release van Dying Light 2: Stay Human is nu echt dichtbij, want op 4 februari ligt de game in de winkels. Voor alle platformen behalve de Nintendo Switch, aangezien die editie vertraging opgelopen heeft. De game verschijnt op de genoemde datum voor zowel current- als last-gen systemen en Techland heeft nu een interessant nieuwtje gedeeld.

De ontwikkelaar heeft namelijk aangekondigd dat alle kopers van de PlayStation 4 versie de game gratis kunnen upgraden naar de PlayStation 5. Dus waar veel partijen tegenwoordig een kleine vergoeding voor een upgrade vragen, bewandelt Techland nog de oude weg en dat is erg klantvriendelijk.

De game zal tevens gebruikmaken van Smart Delivery op de Xbox, dus ook daar is de upgrade natuurlijk dan gratis. Verder zal Dying Light 2: Stay Human cross-gen play ondersteunen, maar dit zit nog niet bij launch inbegrepen. Wanneer die feature precies geïntroduceerd zal worden is niet bekend, maar in ieder geval post-launch.