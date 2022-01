De release van Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition verliep niet zonder slag of stoot: de heruitgave van drie klassiekers bleek tjokvol bugs te zitten en erg mooi was het geheel nu ook weer niet. Daarnaast kwamen ook fysieke verzamelaars in de problemen, want als je de game op de Nintendo Switch wou spelen, werd je verplicht de game digitaal aan te schaffen. Fysieke edities werden uitgesteld, maar gelukkig zullen die binnenkort dan toch nog uitkomen.

Via de onderstaande tweet laat Nintendo namelijk weten dat we de fysieke cartridges van de GTA Trilogy vanaf 11 februari kunnen aanschaffen. Aangezien een digitale download intussen al meer dan 22GB in beslag neemt, kan een cartridge wel even handig zijn om opslag uit te sparen. Wij gingen vorig jaar al met de trilogie aan de slag en wij hadden… twijfels. Lees hier meer.