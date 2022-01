Eén van de grootste toppers die we mochten spelen op de PS4-console, was ongetwijfeld Uncharted 4: A Thief’s End. Het epische slotstuk van het verhaal van Nathan Drake was een waar spektakel en wist op vele vlakken te imponeren.

Binnenkort kunnen we opnieuw met deze topper aan de slag, maar ditmaal op de PS5 dankzij de ‘Uncharted: Legacy of Thieves Collection’, een collectie waar overigens ook ‘Uncharted: Lost Legacy’ deel van uitmaakt. Om ons voor te bereiden op de release van deze nieuwe uitgave, blikt Naughty Dog even terug op één bepaalde scène uit Uncharted 4.

Het gaat hier om de achtervolgingsscène op Madagaskar, een lange en epische scène die behoort tot de hoogtepunten van de game. Kurt Margenau en Shaun Escayg van Naughty Dog spraken met IGN over hoe deze scène precies tot stand kwam en hoe ze erin slaagden een complexe choreografie uit te werken. De volledige video kan je hieronder bekijken.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection verschijnt op 28 januari voor de PS5 en een pc-versie volgt later.