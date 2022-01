We hebben de afgelopen tijd best veel nieuwe info mogen ontvangen over Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins. Toch lijkt het er op dat uitgever Square Enix met deze ‘finale’ trailer een besluit heeft genomen om niets meer te laten zien tot de release van de game daar is.

Gelukkig voegt Square Enix daar nog wat extra info aan toe en gaat daarmee iets inhoudelijker in op gameplay elementen, zoals het upgraden van je gear.

Equipment can be obtained by defeating enemies or opening treasure chests along your path. The same piece of equipment can have different job affinities or special effects. It could be well worth your time to take on a mission multiple times in the search for rarer equipment. At the smithy, materials can be used to add to or upgrade your equipment’s special effects. Customize your equipment to suit your job and fighting style! One way to obtain materials is via the completion rewards from missions.

You can dismantle equipment to obtain materials. Dismantle equipment you don’t need any more and use it to upgrade your favorite gear.

Ook het Job systeem wordt kort uitgelicht met een aantal classes die alle Final Fantasy kenners bekend in de oren zouden moeten klinken.

Red Mage – Red Mages are versatile magic users who wield both black and white magic, making them equally able to attack and provide support. Use the Red Mage’s unique action, chainspell, to deal massive damage to your enemies whilst simultaneously reducing their elemental resistance. Berserker -A job that specializes in direct attacks, using axes and greatswords, the Berserker has access to the berserk ability. While this ability is active, your attack power is greatly increased—but it could be a risky choice, since you lose the ability to use potions. Samurai -Samurai is a job that excels at MP recovery. Whilst under the effects of the Samurai’s unique action, meikyo-shisui, normal attacks will replenish a greater amount of MP and parrying will also restore MP. Let loose with your replenished MP and unleash a flurry of blows with combo abilities.

Dan last but not least: de Final trailer. Deze biedt bijna vijf minuten lang kijkplezier, zit boordevol verschillende personages met ieder hun eigen lief en leed, een hele hoop vijanden met minstens zoveel gevechten tot gevolg. Voor de liefhebbers hebben we zowel de Japanse als de Engelse trailer bijgevoegd, afhankelijk van in welke taal jullie de game willen gaan spelen.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins is beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc vanaf 18 maart. Meer te weten komen over de game en direct jouw mening meten met onze redactie? Check dan het verslag van de speelsessie van collega Nando hier.