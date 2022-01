God of War was al een groot succes op de PlayStation 4 en het ziet er naar uit dat hetzelfde geldt voor de pc-versie. Sterker nog, deze zorgt ervoor dat pc-gamers een PlayStation 5 willen aanschaffen.

De verkopen van de pc-versie zijn uitermate sterk te noemen. Dit lijkt gegrond, want onze Wim was ook positief gestemd over God of War op de pc en het spel wordt op Steam door vele gamers erg goed ontvangen.

Er zijn zelfs gamers die na het spelen van God of War nu zo snel mogelijk diens vervolg willen spelen en niet een aantal jaar willen wachten op een pc-port, zoals nu het geval was. Zij willen daarom een PlayStation 5 aanschaffen om God of War: Ragnarök meteen bij de release te kunnen spelen.

Hieronder vind je de leukste beoordeling op Steam omtrent God of War, en er zijn meer soortgelijke geluiden te horen in de community reviews. Sony heeft dus een goede beurt gemaakt op dit platform, kan wel geconcludeerd worden.

“F*** this game, The price on Steam says that the game is only $49.99 but that’s a lie, it’s going to cost me over $600 total because I’m literally forced to buy a PS5 and God of War Ragnarok now.”