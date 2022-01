Nog een paar nachtjes slapen en dan kunnen we eindelijk aan de slag met de nieuwste game in de langlopende Pokémon franchise. Pokémon Legends: Arceus wordt een soort prequel op de gewoonlijke Pokémon games, waarbij jij de taak krijgt de allereerste Pokédex te maken. Gezien de nakende release, krijgen we de laatste tijd heel wat nieuws over deze game te horen en dat is nu ook niet anders.

Een nieuwe – en tegelijk ook laatste – preview trailer werd online gedropt en we krijgen opnieuw heel wat beelden te zien. Stukjes verhaal passeren de revue, maar ook combat met verschillende Pokémon. De trailer krijgt twee versies: een Japanse en een internationale. Beide video’s tonen grotendeels dezelfde beelden, maar vertonen ook wat onderlinge verschillen. Bekijk ze allebei hieronder en lees hier meer over de game.

Pokémon Legends: Arceus verschijnt op 28 januari voor de Nintendo Switch.

Internationaal:

Japans: