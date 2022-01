Rebellion heeft een nieuwe Sniper Elite 5 trailer uitgebracht, waarin we een goede blik krijgen op de setting van het spel. Dat is echter niet alles, want het lijkt erop dat er ook een gloednieuwe modus wordt geteased in de trailer.

De trailer, die je onderaan dit bericht kan bekijken, laat niet alleen jouw jacht op de nazi’s zien in Sniper Elite 5, maar ook een mogelijk ander gevaar waar je voor zult moeten waken. Je hoort het goed, je bent niet de enige sniper die op jacht is. Het lijkt er op dat iemand jouw sessie binnen kan dringen met het doel om jou neer te schieten.

Als indringer zul je “goede beloningen” kunnen krijgen als je je missie succesvol afrondt. Sniper Elite is zeker niet de eerste game die een soortgelijke mechaniek implementeert, zo hebben we het al vaker gezien in Dark Souls, en ook recent in Deathloop. De modus is zeker niet misplaatst in Sniper Elite, maar mocht je geen zin hebben om tijdens het spelen te worden aangevallen door een ander, dan kan je het natuurlijk ook offline spelen.

Sniper Elite 5 heeft nog geen specifieke releasedatum, we weten alleen dat het spel gepland staat voor 2022. Voor nu zul je het met deze info en de onderstaande trailer moeten doen. Sniper Elite 5 wordt uitgebracht op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en zal op dag één beschikbaar zijn op Xbox Game Pass.