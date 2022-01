Het is een beetje een vreemd moment om met school te starten, zo net voor de zomervakantie, maar uitgever SEGA ziet geen beter moment voor de release van Two Point Campus dan in mei. Vorig jaar tijdens de zomer werd Two Point Campus officieel aangekondigd, maar er viel daarna een lange stilte omtrent de game. Gelukkig worden we nu weer even wakker geschud door een vrolijke trailer, die nog leuker afsluit met een releasedatum!

De opvolger van het populaire Two Point Hospital, die de chirurgische instrumenten inruilt voor pen, papier en wie weet wat er allemaal nog meer gebeurt op zo’n campus, staat gepland voor een release op de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S vanaf 17 mei. De game is vanaf dag één tevens beschikbaar voor Xbox Game Pass. De nieuwe trailer check je hieronder.